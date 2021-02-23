رجل يفارق الحياة متجمداً من البرد وسط السليمانية

2021/02/23 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت شرطة محافظة السليمانية في إقليم

كوردستان يوم الثلاثاء بأن رجلاً في

العقد الخامس من العمر فارق الحياة

متجمدا من البرد أمام أحد المستشفيات

وسط المدينة.

وصرح المتحدث باسم شرطة المحافظة سركوت

أحمد،

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