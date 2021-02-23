شرطة كربلاء :معاملات توطين رواتب منتسبينا ستنجز خلال أسبوع واحد

2021/02/23 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعزت قيادة شرطة كربلاء المقدسة

بأكمال معاملات توطين رواتب جميع

تشكيلات قيادة الشرطة خلال أسبوع واحد

فقط،

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده قائد

الشرطة اللواء أحمد علي زويني مع ضباط

الحسابات بحضور مدير ق

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