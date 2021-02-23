ظريف يحسم الجدل: لن يكون هناك اجتماع رسمي مع واشنطن

2021/02/23 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

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حسم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجدل الدائر حول عودة الاجتماعات بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، مؤكداً بالقول "لن يكون هناك اجتماع رسمي مع واشنطن".

وقال ظريف في تصريح صحفي، إن "تعليق البروتكول الاضافي"، الذي يسمح لوكالة الطاقة الدولية بالتفتيش المفاجئ عن السلاح النووي في إيران "دخل حيز التنفيذ.

وأضاف: "لن يكون هناك اجتماع رسمي مع واشنطن".

يتبع.



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