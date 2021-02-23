إصابات كورونا في ذي قار تعاود الارتفاع مع تسجيل حالة وفاة واحدة

2021/02/23 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء (23 شباط 2021)، بتسجيل أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ذي قار، رصدت اليوم 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و176 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة".

ويوم أمس الاثنين، سجلت محافظة ذي قار، 182 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا، وفقاً للموقف الوبائي الذي أعلنته وزارة الصحة والبيئة، الذي بيّنت فيه تسجيل 3864 إصابة و23 حالة وفاة في عموم العراق خلال يوم أمس.

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