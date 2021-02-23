شاهد.. ثالث هجوم علی مصالح اميركية في العراق

2021/02/23 | 12:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم ثالث يستهدف مصالح اميركية في العراق خلال اسبوع.

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