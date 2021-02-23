القبض على متهم بالسرقة في مدينة الطب ببغداد

2021/02/23 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني بالعاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، بالقاء القبض على شخص يقوم بسرقة المواطنين المراجعين في مدينة الطب ببغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "قوة أمنية القت القبض على شخص يقوم بسرقة محفظات نقود المواطنين بالجرم المشهود داخل مستشفى مدينة الطب في العاصمة بغداد".

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