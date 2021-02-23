معالجة عددا من العبوات الناسفة شرقي صلاح الدين

2021/02/23 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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عالجت مكافحة المتفجرات للواء 22 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، عددا من العبوات الناسفة في جزيرة العيث شرق صلاح الدين.

وقالت هئية الحشد الشعبي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مكافحة المتفجرات للواء 22 في الحشد الشعبي، عالجت عددا من العبوات الناسفة في جزيرة العيث شرق صلاح الدين".واضاف البيان ان "العملية جاءت حرصا من الحشد الشعبي على إزالة المخلفات الحربية التي تركتها عناصر دعش والحفاض على سلامة المدنيين ضمن قاطع المسؤولية".

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