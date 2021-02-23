بالارقام.. نجدة بغداد تكشف حصيلة ممارستها الامنية

2021/02/23 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض 23 شخصا مخالف لتعليمات حظر التجوال خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفارز القت على 23 شخصا مخالف لتعليمات حظر التجوال خلال ال٢٤ ساعة الماضية".واضاف البيان انه " تم القاء القبض ايضا على 21 شخصا مخمورين ويعترضون سبيل المارة".

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