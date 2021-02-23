حكومة كردستان تفرض استقطاعات عالية على رواتب الموظفين

2021/02/23 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، الثلاثاء، عن عودة حكومة الإقليم لفرض الاستقطاعات على رواتب الموظفين للشهر الحالي.وقال عبد الله في حديث صحفي، إن “حكومة الإقليم قررت المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين بداية من مطلع الأسبوع المقبل، على أن تكون نسبة الاستقطاعات المفروضة هي 21%”.وأضاف أن “هنالك توجه لدى حكومة الإقليم في حال لم يحدث اتفاقا مع الحكومة الاتحادية، لزيادة نسبة الاستقطاعات على الموظفين لتصل إلى 30%، وهذا يعد احجافا كبيرا بحق المواطنين”.وأشار عبد الله إلى أن “أسعار النفط سجلات تعافي كبير وارتفاعا عبر حاجز 60 دولار، لكن غياب الشفافية والرقابة على حكومة الإقليم، هو مايمنع وجود أرقاما دقيقة لحجم العائدات المالية، واستمرار توزيع الرواتب بنظام الاستقطاعات يعد انتهاكا للقانون”.

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