2021/02/23 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان تسهيل منح سمات الدخول إلى أراضي المملكة المركز الخبري الوطني.

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