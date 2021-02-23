رئاسة البرلمان: لا نهاية للفصل التشريعي حتى إقرار الموازنة

2021/02/23 | 13:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن شكل جلسات المجلس سيكون حسب الإجراءات الوقائية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد مجلس النواب، أن فصله التشريعي لن ينتهي حتى إقرار الموازنة.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "مجلس النواب بعطلته التشريعية، وهو مستمر في فصله التشريعي الحالي لعدم الموافقة على مشروع قانون الموازنة، الذي عرض أثناء الفصل وبالتالي لا ينتهي الفصل التشريعي قبل التصويت على الموازنة".

وأضاف أنه "في حالة إقرار الموازنة قبل الثالث من آذار/مارس فستكون العطلة من تاريخ الموافقة فقط، حيث سيبدأ المجلس فصلًا تشريعيًا جديدًا، ولا يمكن تعويض العطلة"، مشيرًا إلى أن "شكل جلسات المجلس سيكون حسب الإجراءات المتخذة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة النيابية، مع الالتزام التام بإجراءات الوقاية".

ورجحت اللجنة المالية النيابية، الخميس المقبل موعد التصويت على موازنة 2021 بعد التوصل إلى اتفاق حكومي نهائي بشأن صادرات الإقليم النفطية.

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