2021/02/23 | 13:10 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يعالج عددا من العبوات الناسفة شرق صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن معالجة عدد من العبوات الناسفة في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أن “مكافحة المتفجرات للواء 22 في الحشد الشعبي عالجت عددا من العبوات الناسفة في جزيرة العيث شرق صلاح الدين”.

وأضاف البيان أن “ذلك جاء خلال عملية أمنية حرصا من الحشد الشعبي على إزالة المخلفات الحربية التي تركتها عناصر دعش والحفاض على سلامة المدنيين ضمن قاطع المسؤولية”.

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