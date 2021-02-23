قوة أمنية تقبض على 11 سوريا حاولوا التسلل إلى العراق

2021/02/23 | 13:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، القبض على 11 سوريا، حاولوا اجتياز الحدود العراقية، غربي نينوى.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 شباط 2021) إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من لواء مغاوير السادس بالفرقة السادسة شرطة اتحادية من القاء القبض على ١١ شخصاً يحملون الجنسية السورية خلال مُحاولتهم التسلل من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية واجتياز الحدود ضمن قاطع عمليات غرب نينوى".

وأضافت، "قد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية ومازال التحقيق جار معهم".

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