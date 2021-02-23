2021/02/23 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما أعلنت عن أول وفاة مثبتة بكوفيد-19 في 29 فبراير 2020 في منطقة سياتل، تجاوزت الولايات المتحدة الإثنين، أكثر من 500 ألف وفاة بالوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا تحصد أرواح نصف مليون أميركي في عام.. خبراء يشرحون الأسباب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا تحصد أرواح نصف مليون أميركي في عام.. خبراء يشرحون الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).