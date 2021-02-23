عادل نعمة : هدفنا ان يتوسط فريق القاسم ترتيب الدوري

2021/02/23 | 13:10 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب القاسم عادل نعمة، أن فريقه يتطلع لبداية نارية في المرحلة الثانية، التي سيفتتحها اليوم الثلاثاء، بمواجهة نفط ميسان في ملعب ميسان الأولمبي.

وقال نعمة : “القاسم يتطلع لبداية نارية على خلاف المرحلة الأولى، نراهن على الاستقرار الفني بعد التحاق أربعة لاعبين محترفين بصفوف الفريق أضافوا الكثير لتماسكنا لما يملكون من خبرة وقدرات فنية نراهن عليها لمساعدة لاعبينا الشباب في تحقيق نتائج مميزة”.

وأضاف: “نفط ميسان فريق جيد وأحرج الفرق الكبرى، وحقق نتائج جيدة في المرحلة الأولى من الدوري، لكننا عازمون على تحقيق الفوز والظفر بثلاث نقاط ستكون مؤثرة بشكل كبير على معنوياتنا”.

وأشار: “لقد زرعت الثقة في قلوب لاعبينا وهدفنا بات ليس فقط الابتعاد عن شبح الهبوط بل نخطط لاحتلال مركز قريب من منتصف لائحة الترتيب بعد التعاقدات الجديدة في الميركاتو الشتوي”.

يشار إلى أن القاسم تعاقد مع 4 محترفين هما السنغاليين ديمبا دياخات وداودا والمغربي زكريا الإسماعيلي والبرازيلي فرناندو كاردوسو.

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