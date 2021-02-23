مكافحة إجرام بغداد تكشف جريمة قتل غامضة وتعتقل الجاني

2021/02/23 | 13:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد مكتب مكافحة اجرام أبي غريب من الكشف عن حادث قتل غامض، ولمجهولية عنوان المتهم الهارب أحيلت الاوراق التحقيقية الخاصة بالمجنى عليه إلى المكتب.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعد توافر المعلومات عن مكان تواجد المتهم تم على الفور تشكيل فريق عمل …

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