حكومة كردستان تدعو الحكومة الاتحادية إلى ضمان سلامة البعثات الدبلوماسية

2021/02/23 | 13:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية إلى ضمان سلامة البعثات الدبلوماسية، مؤكا ان البعثات في العراق تواجه “مخاطر جسيمة”.واستنكر مسرور بارزاني في تغريدة عبر “تويتر”، هجوم الليلة الماضية على السفارة الأميركية في بغداد”، مبينا ان “البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر جسيمة في العراق”.وأضاف، “إنها متواجدة هنا …

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