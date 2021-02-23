الناتو: إيران تشكل مصدر قلق جراء قدرتها على تطوير سلاح نووي أو قنبلة

2021/02/23 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ إن إيران تشكل مصدر قلق للحلف، كونها مسؤولة عن أنشطة مزعزعة لاستقرار المنطقة بسبب برنامجها الصاروخي، ومساعيها وقدرتها على تطويرها أسلحة نووية.

وأضاف ستولتنبرغ في مقابلة متلفزة أن الحلف رحب بالاتفاق النووي الموقع مع طهران منذ عام الفين وخمسة عشر، مؤكدا أن القلق الأكبر للحلف هو قدرة طهران على تطوير سلاح نووي وتوصيله عبر برنامجها الصاروخي.

وشدد أمين عام حلف الناتو على أهمية فرض قيود على برنامج إيران النووي قبل أن تصل إلى امتلاك قنبلة نووية ورأس نووي على حد قوله.

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