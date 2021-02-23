2021/02/23 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن تخطّي حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتّحدة عتبة النصف مليون وفاة بالنبأ المفجع.

وفي خطاب له طالب بايدن بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة، واخذ اللقاحات لمواجهة الوباء قائلا إنّ عدد الأميركيين الذين توفّوا من جراء هذه الجائحة يفوق عدد قتلى الولايات المتحدة إبان الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام مجتمعة.

وكانت الأعلام نكّست خلال النهار فوق البيت الأبيض والمباني الفدرالية في سائر أنحاء البلاد وفوق السفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم حدادا على أرواح الضحايا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من نصف مليون وفاة في أميركا.. تنكيس الأعلام حدادا على الضحايا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من نصف مليون وفاة في أميركا.. تنكيس الأعلام حدادا على الضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).