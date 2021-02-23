خام برنت يقفز إلى 66.27 دولارا والأميركي يصل لـ 61.49 دولارا

2021/02/23 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قفزت أسعار نفط برنت بنسبة واحد فاصلة ثمانية وخمسين بالمئة ليبلغ سعر البرميل الواحد ستة وستين دولارا وسبعة وعشرين سنتا فيما وصل سعر نفط غرب تكساس إلى واحد وستين دولارا وتسعة واربعين سنتا.

يأتي هذا الارتفاع بدعم من العودة البطيئة المتوقعة لإنتاج الخام الأميركي بعد توقف الإنتاج إثر الموجة الشديدة البرودة التي ضربت ولاية تكساس الأسبوع الماضي، في حين تشير التوقعات إلى أن حقول النفط جنوبي الولايات المتحدة تحتاج إلى ما لا يقل عن أسبوعين للتمكن من الاستقرار لإنتاج مليوني برميل يوميا.

وفي السياق، أشار خبراء في بورصة وول ستريت إلى احتمال وصول سعر برميل النفط الخام إلى سبعين دولاراً في الربع الثاني من العام الجاري على أن يرتفع إلى خمسة وسبعين دولارا في الربع الثالث.

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