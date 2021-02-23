تفكيك شبكة لترويج المخدرات في ديالى

2021/02/23 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نجحت قوة من قسم مكافحة المخدرات في شرطة ديالى من تفكيك شبكة لترويج المواد المخدرة داخل المحافظة .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة من قسم مكافحة المخدرات في شرطة ديالى وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من تفكيك شبكة لترويج المخدرات واعتقال افرادها في قضاء بلدروز شرق بعقوبة بحوزتهم كميات من المخدرات ./انتهى

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