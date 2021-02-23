2021/02/23 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي تطورات المشهد الأمني في البلاد وسبل الإرتقاء به.واكد الجانبان أهميّة التنسيق الأمني بين المؤسسات الأمنية والاستخبارية وتبادل المعلومات والخبرات بينها واعتماد التكاملية في العمل خدمة للواقع الأمني.وشدد على أهميّة التواصل مع المواطنين واشعارهم بدورهم الأمني واعتماد مناهج تثقيفية لذلك وضرورة إدامة الثقة بين المواطن ورجل الأمن واستثمار خسارة الإرهاب لحاضنته المجتمعية، مشيرا الى أهمية التدريب وتطوير الإمكانات والتعامل وفق رؤية أمنية إستراتيجية طويلة الأمد موضحا ان الإرهاب يمثل تهديدا أمنيا مما يتطلب ان تكون المعالجات من جنس التحدي مع إدامة العمليات العسكرية والاستباقية./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يشدد على التنسيق الامني بين المؤسسات وادامة العمليات الاستباقية في مواجهة الارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يشدد على التنسيق الامني بين المؤسسات وادامة العمليات الاستباقية في مواجهة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).