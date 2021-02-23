الحشد الشعبي يطيح بقيادي “داعشي” في الفلوجة

2021/02/23 | 13:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..القت قوة من الحشد الشعبي، الثلاثاء، القبض على قيادي بتنظيم “ داعش” الإجرامي بعملية استخبارية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة خاصة من الفوج الأول للواء الثاني عملية استباقية في حي الشهداء في الفلوجة أسفرت عن اعتقال الإرهابي المدعو( س.ص.ع) الذي يشغل منصبا قياديا في تنظيم داعش الاجرامي”.وأضاف البيان، أن “العملية جاءت بعد جمع معلومات دقيقة من قبل استخبارات اللواء الثاني وبالاشتراك مع استخبارات هيئة الحشد الشعبي”.وكانت قوات الحشد الشعبي كثفت إجراءاتها الأمنية ضمن قواطع المسؤولية لمنع تسلل عناصر داعش واستهداف أمن المواطنين العزل.



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