وزير الصحة: التزام المواطنين بإجراءات الوقائية بلغ 90%

2021/02/23 | 13:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية بلغت 90%

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