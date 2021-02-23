2021/02/23 | 13:31 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً.. رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان يقدم اوراق ترشيحه للجنة الاولمبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/23 | 13:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان يقدم اوراق ترشيحه للجنة الاولمبية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان يقدم اوراق ترشيحه للجنة الاولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).