2021/02/23 | 13:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم مسؤول حكومي .. ضبط متهمين بالاختلاس وتعاطي الرشوة في نينوى وبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/23 | 13:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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