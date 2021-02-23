وزير الصحة: اللقاح الصيني سيصل العراق في الاول من آذار المقبل

2021/02/23 | 13:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، أن اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، سيصل بغداد في الاول من آذار المقبل.

وقال التميمي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية، إن “الطائرة المحملة باللقاح الصيني تصل في الأول من آذار”، مؤكداً منح اللقاح لـ”المشمولين في جميع المحافظات العراقية مجاناً”.

واعرب وزير الصحة، عن “قلق الوزارة من زيادة نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا”، مبيناً ان “جميع القرارات بشأن كورونا تتخذ بعيداً عن أي جانب سياسي”.

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