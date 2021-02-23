القبض على مجموعتين تتاجران بالمخدرات جنوبي بغداد

2021/02/23 | 13:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، مداهمة مقرات مجموعتين تتاجر بالمخدرات، والقاء القبض على أفرادها، جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت الاستخبارات في بيان أن “مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 42 استخبارات الفوج الثالث منه وبمشاركة قوة من اللواء أعلاه واحد أفواجه تمكنت من محاصرة مجموعتين مكونة من 6 أشخاص تتاجران بالمخدرات في منطقة الوردية قضاء المدائن جنوبي بغداد واشتبك معهم، وألقت القبض على أفراد المجموعة الاولى البالغة 3 أشخاص”.

ولفتت إلى أنها ضبطت “بحوزتهم بندقية كلاشنكوف ومسدس عيار 5 ملم ومادة كرستال معبأة بأكياس صغيرة، وباعتراف أحد العناصر عن وجود مخبأ اخر لمجموعة ثانية تتاجر بالمخدرات، تم مداهمة مكان المجموعة الثانية وإلقاء القبض على أفرادها الثلاثة وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال مع أدوات تعاطي” .

وأشارت إلى “تسليم المتاجرين مع المبرزات الجرمية إلى الجهات المختصة لإحالتهم للقضاء وفق أحكام المادة 28 مخدرات من قانون العقوبات العراقي”.

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