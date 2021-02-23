2021/02/23 | 13:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعةيسابق لاعب ريال مدريد، سيرجيو راموس، للتعافي من الإصابة في ركبته اليسرى، والعودة إلى خيارات زين الدين زيدان في المباريات.وبحسب صحيفة آس، عن تطورات حالة راموس فإن “اللاعب يخطط للعودة إلى المشاركة فى المباريات، اعتباراً من 13 آذار وهو الحد الأدنى من الفترة، التي تحددت سلفاً بعد الجراحة”.واضافت أن “راموس يريد التعافي للعودة خلال مباراة ريال مدريد أمام إلتشي، لتكون التأكيد على تعافيه والاستعداد للمشاركة في لقاء أتالانتا في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، والتي ستقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو 16 اذار”.وبينت الصحيفة أن “موعد مباراة إلتشي هو الأقرب لتعافي قائد ريال مدريد، وتعني الغياب 36 يوماً فقط، بعد أن كان أول شىء يريد اللحاق به هو مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد في 7 اذار، لكن عملياً يستحيل اللحاق بالمباراة”.وأكدت الصحيفة أن “راموس وافق على الخضوع للعملية الجراحية، من أجل الهدف الأكبر وهو التواجد بأفضل حالة بين صفوف منتخب إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية في حزيران المقبل”.وتعرض راموس للإصابة في كانون الثاني الماضي، واضطر للخضوع لعملية جراحية مع توقعات، بالتعافي بعد فترة بين 6 إلى 8 أسابيع.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبر سار بشأن عودة قائد ريال مدريد الى الملاعب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبر سار بشأن عودة قائد ريال مدريد الى الملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).