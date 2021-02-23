الصحة تعلن عن وصول لقاح كورونا الى العراق

2021/02/23 | 13:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، موعد وصول لقاح كورونا الى العراق.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في بيان، تلقاه "ان ار تي عربية"، 23 شباط 2021،إن "يوم الاثنين المقبل ستصل أول شحنة من لقاح كورونا إلى العراق".

وأضاف الوزير أن "الطائرة المحملة باللقاح الصيني تصل في الأول من آذار".

وأشار الى أن "منح اللقاح للمشمولين في جميع المحافظات العراقية سيكون مجاناً".

وعبر التميمي عبر "قلقه من زيادة نسبة إصابة الأطفال بكورونا"، مؤكدا أن "جميع القرارات بشأن كورونا تتخذ بعيداً عن أي جانب سياسي".

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