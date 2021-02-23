ذي قار.. استقالة مسؤول في الحافظة واستمرار الاحتجاجات لليوم الثاني

2021/02/23 | 13:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قدم مستشار محافظ ذي قار لشؤون الرياضة هيثم الدبي، الثلاثاء، استقاليته على خلفية مقتل متظاهرين ليلة .

وقال هيثم الدبي في بيان استقالته، تلقاه "ان ار تي عربية"، 23 شباط 2021، ما يلي:

الى شهداء الناصرية وثوارها الابطال..

عاهدت نفسي واخوتي الابطال المتظاهرين

ان لا اسمح باستخدام العنف او القتل بحقكم

ولن اقبل ان ابقى مع حكومة غير مرغوب بها

ولا ارضى لنفسي ان اكون مشاركا او متسترا لمن يقتل اخواني ،،

وعليه اقدم استقالتي من منصب المستشار للمحافظ احتراما لكل قطرة دم سقطت في الناصرية ،

وبنفس الوقت اطالب المحافظ تقديم استقالته احتراما للدماء التي سقطت

الرحمة والمغفرة لشهدائنا الابرار

وأفاد مراسلنا في ذي قار، 23 شباط 2021، أن "التظاهرات مستمرة في شوارع مدينة الناصرية لليوم الثاني على التوالي والتي انطلقت أمس الاثنين امام مبنى المحافظة مطالبين باقالة المحافظ ناظم الوائلي من منصبه، مما سبب اشتباكات بين القوات الامنية والمتظاهرين مما أدى الى مقتل متظاهرين اثنين، واصابة اخرين من بينهم جنود.

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