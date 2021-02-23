قرار حاسم من ريال مدريد قبيل ساعات من مواجهة دوري الأبطال

2021/02/23 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشف برنامج "الشرينجيتو" التليفزيوني الإسباني، أن إدارة ريال مدريد أبلغت زيدان أنه سيستمر مع الفريق هذا الموسم مهما سيحدث على مستوى النتائج.

وأوضح البرنامج، أن،" إدارة ريال مدريد ترى بأن زيدان يقدم أقصى مجهود له مع الفريق، في ظل النقص العددي الكبير بسبب الإصابات.

وأشارت بعض التقارير في الفترة الماضية، أن،" إدارة ريال مدريد كانت تدرس إقالة زيدان من منصبه عقب خسارة لقبي السوبر وكأس ملك إسبانيا.

ويبتعد ريال مدريد حاليا عن أتلتيكو مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط.

ويعاني ريال مدريد في مواجهة أتلانتا غدا من غياب كل من: "راموس، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، ومارسيلو، وألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، وإيدين هازارد، وكريم بنزيما".

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