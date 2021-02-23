قفزة جديدة بإصابات كورونا المسجلة في يوم واحد بالنجف

2021/02/23 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف/ اليوم الثلاثاء 23-2-2021

- تم اجراء 2434 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها (2238بطريقة PCR و 196 بطريقة Rapid Tests ) .

- #الاصابات_الجديدة : 668

- #حالات_الشفاء : 284

- #الوفيات : 2

- من بين الأصابات (16) أصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.

- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 30391مجموع حالات الشفاء : 24710مجموع الوفيات : 345 - مجموع الحالات تحت العلاج : 5336مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 2766

يتبع.



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