الاستبداد الحزبي - محمد علي مقلد

2021/02/23 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد بعد اسبوع استدعاني ثلاثة من قيادة الحزب وعرضوا علي أن أقوم بمهمة ممثل للحزب في دول عدم الانحياز في بلغراد في يوغسلافيا، وطلبوا مني أن أحضر أوراقي وجواز سفري أنا وزوجتي للسفر في أقرب فرصة، فيما كان رفيق آخر في القيادة يسعى لتأمين سفري إلى الاتحاد السوفياتي أنا وزوجتي أيضا لمتابعة علاجنا من أجل الإنجاب بعد أن حالت ظروف الحرب اللبنانية دون متابعة العلاج بانتظام في لبنان.



حل الصيف ولم يتمكنوا من تأمين ......





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