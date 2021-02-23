إذا كنت صعيدياً فلتعتز بذلك ... - حمدى عبد العزيز

2021/02/23 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز وبغض النظر عن كون عائلتي لأبي وأجداده كانوا (صعايده) من مركز طهطا بسوهاج (بلد رفاعة رافع الطهطاوي جد كل أفندية مصر ومثقفيها) ، أو (طحطا) كما كان أبي يسميها وكما ظللت أنا انطقها كذلك لأساتذتي في المدرسة كلما سألوني سؤال القاهريين الخالد (أنتو منين أصلاً ) ..



أبي ولد وعاش حتي شبابه هناك قبل أن ينتقل من (طحطا) في صحبة جدي وأعمامي بحثاً عن موضع أوسع للرزق وجني أثمان الشقي والعرق علي نحو أكثر إثمار ......





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