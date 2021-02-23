فى معتقل القلعة السياسي بمصر عام 1968 - سعيد العليمى

2021/02/23 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى صورة من التسعينات التقطت أما م زنزانتى رقم 6 فى معتقل القلعة السياسي حين " شرفته " فى مايو 1968 فى أعقاب الحركة الطلابية فى فبراير من نفس العام مع محمد عبد الرسول وصلاح عيسي وأحمد عبد الرحمن الخميسى .



كانت التهمة هى عضوية تنظيم شيوعى يتبع الخط الصينى ، والمقصود وحدة الشيوعيين المصريين ، وكذلك التحريض على / والاسهام فى المظاهرات الطلابية .



كان وزير الداخلية آنذاك شعراوى جمعة ، ومدير المباحث العا ......





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