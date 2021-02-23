2021/02/23 | 13:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا تصيب 19 طفلا في ذي قار خلال يوم واحد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا تصيب 19 طفلا في ذي قار خلال يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).