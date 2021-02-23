النجف تعلن موقفاً وبائياً يومياً مثقلاً بالإصابات

2021/02/23 | 13:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس نسخة منه، (23 شباط 2021)، إنه "تم اجراء 2434 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها (2238بطريقة PCR و 196 بطريقة Rapid Tests )، وكانت الإصابات الجديدة 668، فيما تماثل 284 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة مصابين اثنين خلال المدة المذكورة".

وأضاف، أن "من بين الإصابات 16 إصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف".

- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الإصابات الكلي: 30391

مجموع حالات الشفاء: 24710

مجموع الوفيات: 345

مجموع الحالات تحت العلاج: 5336

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 2766

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