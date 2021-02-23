لأول مرة.. الإمارات تزود

2021/02/23 | 13:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الإمارات إنها ستزود شركة "راينميتال" الألمانية العريقة، بأول صاروخ دفاع جوي محلي الصنع، في وقت توسع فيه الدولة الخليجية إنتاج وتصدير التكنولوجية العسكرية، حسبما نقل موقع "بلومبيرغ".

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