نائب: ديالى تفقد 100دونم من البساتين سنويا بسبب التجريف والحرائق

2021/02/23 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اكد النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الثلاثاء، أن المحافظة تفقد 100دونم من البساتين بسبب التجريف والحرائق سنويا.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” البساتين في ديالى تشكل ثروة خاصة ان عمرها بعضها يزيد عن قرن وهي مصدر رزق من 15-20 الف اسرة في 17 منطقة بالوقت الراهن “.واضاف الكروي،ان : ديالى تفقد اكثر من 100 دونم من البسانين سنويا بسبب التجريف الحاصل عن ازمة السكن ومساعي البعض بيعها كقطع سكنية وبين الحرائق التي ارتفعت وتيرتها في السنوات 3 الماضية بنسبة 25% لافتا الى ان مستوى تقلص خارطة البساتين سواء للحمضيات او النخيل مرتفعة جدا خاصة في محيط المدن الرئيسية ومنها بعقوبة”.واشار الى ” ضرورة الحفاظ عل الاحزمة الخضراء التي تشكلها البساتين الزراعية كون لها تاثير في ملف البيئة ناهيك عن كونها مصدر رزق لعدد ليس قليل من الاسر”.وشهدت ديالى في السنوات الاخيرة تقلص واضح في مساحة البساتين والاراضي الزراعية”.انتهى/ 25 ف

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