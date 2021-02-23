القبض على 12 متهما مطلوبين للقضاء في المثنى

2021/02/23 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 12 متهما مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.

القياة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز شرطة محافظة المثنى تمكنت من القاء القبض على 12 متهما مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة وفق احكام المواد ( 456 ، 432 ، 238 ، 35 مرور ، 459 ، 430 ، 433 ، 453 ، 314 ) في جميع مناطق القضاء".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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