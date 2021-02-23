الأمن النيابية تبين اسباب تأخر تسليح الجيش العراقي وتؤكد: نحتاج صولة

2021/02/23 | 13:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادكشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، عن اهم اسباب تأخر تسليح الجيش العراقي وبقية الموسسات الامنية.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تسليح الجيش العراقي وبقية الموسسات الامنية الاخرى تحتاج بالاطار العام الى قدرات وتمويل واطار عام يعتمد خطة ممنهجة”، مبينا أن “عودة العراق الى مكانته الدولية وفي الشرق الاوسط بشكل خاص يحتاج الى القضاء على آفة الفساد التي نخرت كل الموسسات الحكومية دون استثاء واي اطار عام يراد به تصحيح المسار لابد ان تكون اولى خطواته محاربة افة الفساد والمفسدين في الجهاز الحكومي”.واضاف العزاوي، ان “ العراق بحاجة الى صولة على الفساد مماثلة لصولته على داعش الإرهابي”، لافتا الى انه “لايمكن تسليح الجيش وتعزيز قدراته في ظل وجود فساد خانق ينتشر في الموسسات الحكومية مؤكدا بان الفساد يوازي الارهاب في تداعياته الخطيرة”.واشار الى ان “بناء الجيش العراقي بشكل متطور يدفع الاطار الدفاعي للبلاد امر بالغ الاهمية لكن الاهم هو حمايته من كل اطر الفساد وان تكون هناك صرامة في معاقبة كل من يحاول استغلال نفوذه”.



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