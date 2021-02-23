وزير يمني: داعش أداة من أدوات الإرهاب الأميركية

2021/02/23 | 13:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد وزير الاعلام في حكومة الانقاذ الوطني في اليمن ضيف الله الشامي، الثلاثاء، ان القاعدة وداعش هما أداتان من الادوات الارهابية الأمیركية في العالم.وقال الشامي في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “الولايات المتحدة الأمیركية تسعى الى إيقاف تحرير وتطهير مأرب من المحتلين وعملائهم واضطرت للظهور وكشف لعبتها وتدخلها لانه لم تعد لديها ثقة بأدواتها، ولما لمأرب من أهمية فهو يعتبر المعقل الاخير لما يعتبرونه شرعيا لهم وتحريره يعني انتهاء العدوان وانتكاسة كبرى لتلك القوى المتحالفة والمتآمرة على شعبنا وأمتنا”.وأضاف، أن “إشراك القاعدة وداعش في معارك مأرب ليس جديدا فهم من أبرز مقاتليهم وهم أداتين من الادوات الأمیركية في العالم ومتى ما أرادت تحريكهم فهم على السمع والطاعة، ولذلك فإن من أبرز ما فضح السياسة الاميركية هو مواجهتنا للقاعدة وداعش والقضاء عليهم وملاحقتهم ودك معاقلهم وبتر اليد الاميركية التي عبثت بالامن اليمني بذريعتهم فعندما توجهنا بايمان ومصداقية لمواجتهم استشاطت أميركا غضبا وهي من تدعي انهم أعداء لها وللعالم لكن مواجهتنا لهم كشفت للعالم الزيف الأميركي تجاه محاربة داعش والقاعدة”.وحول رسالته الى اليمنيين الجنوبيين للالتحاق بالشمال انقاذاَ اليمن، قال الشامي: “أعتقد بأن الرسائل العملية في التعامل مع إخواننا في المحافظات المحتلة هي أبلغ من الرسائل الإعلامية فقد يعتقد البعض منهم أنها مزايدة كلامية فالواقع يثبت حرصنا وحبنا لهم وخوفنا عليهم بأن يكونوا ضحايا لصراعات الاجندة الاجنبية ولدول العدوان والزج بهم في معارك محسومة الخسارة لهم سلفا لكن الهدف منها القضاء عليهم حتى وصل الحال بالعدو الى ضرب بعضهم ببعض”.



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