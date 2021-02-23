الوفد الكردي المفاوض يتوجه اليوم إلى بغداد لإستكمال المباحثات حول الموازنة

2021/02/23 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/ يقوم الوفد المفاوض لحكومة اقليم كردستان، بزيارة للعاصمة بغداد في وقت لاحق اليوم للاجتماع مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لإستكمال المباحثات حول حصة الإقليم من الموازنة الإتحادية.وقال شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة الإتحاد الوطني في تصريحات صحافية ان اجتماعات حاسمة ستجري خلال اليومين المقبلين للانتهاء من موضوع حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021، لان الامور وصلت الى النهاية ولايجوز تاخير الموازنة اكثر من ذلك،واضاف أن جميع التوجهات تسير الى عقد جلسة التصويت على الموازنة اما يوم الخميس المقبل او يوم السبت من الاسبوع المقبل .واوضح ميرزا أن هناك تقاربا كبيرا بين الوفد المفاوض لحكومة اقليم كردستان واللجنة المالية، معربا عن تفاؤله في إمكانية توصل الجانبين إلى إتفاق شامل حول المسائل العالقة بينهما./انتهى

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