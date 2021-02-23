وزير الصحـة : اللقاح الصيني سيصل الى العراق مطلع الشهر المقبل

2021/02/23 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ان الطائرة المحملة باللقاح الصيني لفيروس كورونا ستصل الى العراق، في الاول من اذار المقبل ، مشيرا الى ازدياد نسبة اصابات الاطفال بكورونا .وقال ان جميع القرارات بشأن كورونا تتخذ بعيدا عن اي جانب سياسي ./انتهى2

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