ظريف: أمريكا والغرب هي من تزعزع استقرار المنطقة

2021/02/23 | 14:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هي من تزعزع استقرار المنطقة.وقال ظريف في كلمة في طهران نقلتها قناة العالم: إن” الولايات المتحدة والدول الغربية هي من تزعزع استقرار دول المنطقة”، داعياً إلى “التوقف عن شراء الأمن من الخارج”.وشدد على إلى أن إيران مستمرة بمد يدها إلى دول الجوار لأن استقرار المنطقة يتحقق عندما تقوم العلاقات بين دولها على أساس التعاون واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.



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