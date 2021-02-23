2021/02/23 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان إجراءات تسهيل منح سمات الدخول إلى السعودية عبر سفارتها في بغداد للمستثمرين ورجال الأعمال.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن الجانبين بحثا آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات السياسيّة الاقتصاديّة الاستثمارية والطاقة، والمسائل الحدوديّة.

فيما تطرق الاجتماع إلى مناقشة اجتماعات اللجنة التنسيقيّة العليا المُشترَكة بين العراق والسعودية وانعكاساتها على الواقع الاقتصاديّ والاستثماريّ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين وبن فرحان يبحثان إجراءات تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسين وبن فرحان يبحثان إجراءات تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).