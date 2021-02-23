مستوطنون يسرقون سياجا من أراضي الفلسطينيين الزراعية بنابلس

2021/02/23 | 14:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أقدمت مجموعة من المستوطنين، على سرقة سياج يحيط بأراض زراعية في بلدة بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية.وأفاد شهود عيان أنّ مجموعة من مستوطني مستوطنة “يتسهار”، سرقت العديد من قطع السياج ودمّرت أخرى بعد اقتحام أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية، على أطراف البلدة الجنوبية.وتتعرض بورين كما غيرها من قرى جنوب نابلس إلى اعتداءات متواصلة من قطعان المستوطنين القاطنين بمستوطنتي “براخا ويتسهار” المقامة على أراضي القرية.وتتمثل اعتداءات المستوطنين على القرية، بحرق المحاصيل الزراعية، ومحاولة حرق البيوت والمدرسة والمسجد، وتكسير أشجار الزيتون، وتخريب السيارات.وعلاوة على اعتداءات مستوطني “براخا”، تنطلق أيضا من “يتسهار” أكثر الهجمات عنفاً بحق المواطنين في قرى نابلس، وشكّلت المستوطنة حاضنة لما يعرف بـ”فتيان التلال”، وهي مجموعة من المستوطنين ارتكبت عدة جرائم منها حرق عائلة دوابشة وقتل المواطنة عائشة الرابي وحرق مساجد ومركبات.وترتبط مستوطنة “يتسهار” بعدة شوارع ضخمة، وبطرق التفافية، يُمنع المواطنون الفلسطينيين المرور منها، أو حتى الوصول إليها.



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