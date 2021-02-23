المفوضية الأوروبية تطالب ألمانيا بتوضيح قواعد دخولها

2021/02/23 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تتعرض ألمانيا للضغوط بسبب تشديد قواعد الدخول على المسافرين القادمين من التشيك، وسلوفاكيا، وتيرول النمساوية.

وجاء في خطاب شكوى من المفوضية الأوروبية لسفير ألمانيا للاتحاد في بروكسل، ميشائيل كلاوس، أن العديد من اللوائح غير متناسبة أو غير مبررة.

وأضافت المفوضية في الخطاب الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية “نعتقد أن هدف ألمانيا المفهوم حماية الصحة العامة خلال الجائحة، يمكن تحقيقه بتدابير أقل تقييداً”.

وأرسلت رسائل مماثلة إلى بلجيكا، والمجر، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، التي لا توافق المفوضية على إجراءاتها الحدودية أيضاً.

وبناء على طلب المفوضية، سيناقش الوزراء المعنيون بشؤون الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الإجراءات على الحدود الداخلية.

واعتبرت ألمانيا التشيك، وسلوفاكيا، وتيرول مناطق طفرات خطيرة لفيروس كورونا منذ 14 فبراير (شباط)، وحظرت الدخول منها مع استثناءات قليلة.

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