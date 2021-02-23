أسعار النفط تقفز أكثر من دولار

2021/02/23 | 14:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار النفط ما يزيد عن دولار، يوم الثلاثاء، إذ تلقت الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 وانخفاض الإنتاج إذ تعود الإمدادات الأمريكية ببطء بعد طقس متجمد في تكساس أوقف إنتاج الخام في الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر إن منتجي النفط الصخري في جنوب الولايات المتحدة قد يستغرقون ما لا يقل عن أسبوعين لاستئناف إنتاج ما يزيد عن مليوني برميل يوميا من الخام بسبب برودة الطقس، إذ يتباطأ التعافي بفعل خطوط الأنابيب (SE:2360) المتجمدة وانقطاعات إمدادات الكهرباء (SE:5110).

وارتفع خام برنت 1.08 دولار أو ما يعادل 1.7 بالمئة إلى 66.32 دولار للبرميل، بعد أن بلغ في وقت سابق المستوى المرتفع 66.79 دولار.

وزاد الخام الأمريكي 92 سنتا أو ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 62.62 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 63 دولارا.

وصعد الخامان القياسيان ما يزيد عن اثنين بالمئة يوم الثلاثاء بعد أن ارتفعا نحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

ورفع جولدمان ساكس (NYSE:GS) كوموديتيز ريسيرش توقعه لسعر خام برنت عشرة دولارات للفصلين الثاني والثالث من 2021، مشيرا إلى توقعات بانخفاض المخزونات، وارتفاع هوامش التكاليف لاستئناف أنشطة المنبع، وتدفقات على المضاربة.

ويتوقع بنك الاستثمار أن تبلغ أسعار برنت 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 60 دولارا توقعها في السابق وأن تصل إلى 75 دولارا في الربع الثالث من 65 دولارا في السابق.

ويتوقع مورجان ستانلي (NYSE:MS) أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل في الربع الثالث بفضل "مؤشرات على تحسن كبير للسوق" من بينها احتمالات طلب أفضل.

وأظهر استطلاع أولي أن مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح الأسبوع الماضي، بسبب التعطيلات في تكساس.

PUKmedia وكالات

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